Nach Funkstille: Stacey Solomons Tochter ist auf der Welt

Stacey Solomon (33) ist endlich stolze Fünffach-Mama! Ende vergangenen Jahres hatte die Sängerin niedliche Neuigkeiten verkündet: Sie und ihr Mann Joe Swash erwarten erneut Nachwuchs. Für die Britin ist es bereits das fünfte Kind. In den vergangenen Tagen wurde es dann verdächtig still um die Beauty. Nun war es endlich so weit: Im Netz verkündete Stacey stolz die Geburt ihrer kleinen Tochter!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 33-Jährige eine niedliche Bilderreihe mit dem Neugeborenen: "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, schönes Mädchen – Danke für die letzten Monate in meinem Bauch, wir können es kaum erwarten, dich für immer und ewig zu lieben!" Außerdem verriet sie, dass ihre Tochter zu Hause geboren wurde: "Unsere wunderschöne, daheim geborene Tochter mit all deinen Brüdern und Schwestern, die bereit sind, für immer und ewig mit dir zu kuscheln." Den Namen der Kleinen behielt die Blondine allerdings noch für sich.

Ihre Fans freuen sich für die frischgebackene Fünffach-Mama und ihre Großfamilie: "Was für ein schöner Segen. Herzlichen Glückwunsch an dich und Joe", "Willkommen auf der Welt kleine Lady, sie ist so schön! [...] Ich hoffe, es geht euch beiden gut" oder "Oh, sie ist wunderschön – gut gemacht, Mama", kommentierten einige Social-Media-Nutzer.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, Dezember 2022

Instagram / staceysolomon Stacey SolomonsTochter im Februar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, ihr Mann Joe und ihre Tochter im Februar 2023

