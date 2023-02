Nach Scheidung: Verdient Gisele Bündchen bald Millionen?

Wagt sie den Karriere-Neustart? Während ihrer Ehe mit Footballstar Tom Brady (45) legte Gisele Bündchen (42) ihren Beruf als Model auf Eis. Zehn Jahre lang unterstütze sie ihren Mann in seinem Werdegang als Quarterback. Im Februar vergangenen Jahres wollte er dann zurücktreten. Ein halbes Jahr, nachdem er diese Pläne wieder revidiert hatte, ließ sich das Paar scheiden. Daraufhin begann die Beauty das Jahr mit einigen Fotoshootings in Miami. Die Wiederaufnahme des Model-Daseins könnte Gisele sehr viel Geld einbringen!

Der Modefotograf Glauber Bassi prophezeit: Sie könne Millionen einnehmen! "Gisele wird viel erfolgreicher sein und zu ihrem Glück hat die Branche der Modemodels kein Rentenalter und ist offen für sie", deutet er gegenüber The U.S. Sun an. Der ehemalige Victoria's Secret-Engel kurbelte seine Karriere Anfang des Jahres mit einem Werbedeal mit Louis Vuitton wieder an. Darauf folgten Shootings am Strand von Miami. "Die Tatsache, dass sie eine Pause gemacht hat, wird für Gisele keine Herausforderung sein. Sie hat schon so viel Erfahrung und weiß genau, was sie tut", berichtet der Fotograf.

1997 konnte die brasilianische Schönheit mit gerade einmal 17 Jahren die Laufstege der Welt im Sturm erobern. Gisele lief für Designer wie Alexander McQueen (✝40) über den Catwalk, bis sie auf einer Vielzahl von Vogue-Covern und Unmengen von Magazinen zu sehen war. 2010 gipfelte ihre Karriere, als sie als das bestbezahlte Model der Welt galt.

MEGA Gisele Bündchen in Miami Beach, Florida, im Februar 2023

ActionPress / Splash News Gisele Bündchen in Sao Paulo

MEGA Gisele Bündchen im November 2022

