Nach Scheidung von Tom Brady: Gisele Bündchen modelt wieder

Gisele Bündchen (42) ist zurück! Das Supermodel war 13 Jahre lang mit Footballstar Tom Brady (45) verheiratet gewesen. Im Oktober vergangenen Jahres hatten die beiden dann den Spekulationen um eine mögliche Trennung ein Ende gemacht und bestätigt, dass sie kein Paar mehr sind. Schneller als gedacht waren sie dann schon geschieden. Nach dem harten Jahr scheint sich Gisele nun endlich wieder auf sich zu fokussieren. Sie hat jetzt wieder einen Model-Job an Land gezogen!

Louis Vuitton veröffentlichte auf Instagram nun mehrere Fotos und Videos seiner neuen farbenfrohen Kampagne. In einem der Clips spielt Gisele die Hauptrolle. Zu dem Song "She's Like A Rainbow" posiert sie in einem Wirbel aus bunten Punkten. Oben ohne hält sie eine der neuen Taschen aus der Yayoi Kusama-Kollektion vor ihre Brüste. Untenrum trägt sie eine Jeans. In weiteren Clips werben unter anderem Bella Hadid (26) und Karlie Kloss (30) für das Unternehmen.

Während die 42-Jährige sich anscheinend wieder voll und ganz aufs Modeln konzentriert, soll sich ihr Ex nach der Trennung wohl auch in die Arbeit gestürzt haben. Im Podcast von "Let's Go" hatte der Sportler verraten: "Wir machen alle gewisse Dinge durch. Doch wir sind auch professionell, gehen zur Arbeit und wollen dort unser Bestes geben." Sein Fokus auf den Job soll der Ehe der beiden letzten Endes zum Verhängnis geworden sein.

Getty Images Gisele Bündchen im Juli 2001

Getty Images Tom Brady, Footballer

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

