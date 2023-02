Nach Start von Staffel vier: Kommt fünfte "You"-Staffel?

Wird es eine fünfte Staffel der Serie You geben? Am vergangenen Donnerstag sind die ersten fünf Folgen der neuen Staffel auf Netflix veröffentlicht worden – die Folgen sechs bis zehn werden genau vier Wochen später, also am 9. März 2023, veröffentlicht. Die Serie wurde überraschenderweise einen Tag früher veröffentlicht als angekündigt. Ist das etwa ein Anzeichen dafür, dass es noch eine weitere Staffel von "You" geben wird?

"Wir haben eine Idee von der fünften Staffel, von der wir begeistert sind", verriet Sera Gamble, die Showrunnerin der Serie, in dem Podcast von The Hollywood Reporter. Es sei auch nie der Plan gewesen, die Serie nach der aktuellen Staffel abzusetzen. "[Es geht darum,] das Gefühl zu haben, die Geschichte vollständig erzählt zu haben", berichtete Sera weiter. Einen Teaser von der nächsten Staffel soll es am Ende von Folge zehn geben.

Normalerweise war Penn Badgley (36) alias Joe in der Serie immer der Täter und hat seine Opfer umgebracht. Doch in der aktuellen vierten Staffel ist es umgekehrt: Mit seinen Stalking-Fähigkeiten möchte Joe einem Killer auf die Schliche kommen und wird dabei selbst zum Opfer.

Cr. Courtesy of Netflix © 2022 Penn Bedgley und Lukas Gage in "You"

Cr. Courtesy of Netflix © 2022 Penn Badgley und Charlotte Ritchie in "You"

Netflix Tati Gabrielle als Marienne in "You", Staffel 4

