Skurril: Pamela Anderson nutzt String-Tanga als Haargummi!

Kreativ muss man sein! Pamela Anderson (55) wurde als Playboy-Model weltbekannt und wird heute als wahre Erotik-Ikone erachtet. Jedoch weiß das Model auch, wie es sich anfühlt, nur auf sein Äußeres reduziert zu werden, obwohl man noch viel mehr zu bieten hat. Ihr Umfeld schätzt Pamela beispielsweise für ihren guten Sinn für Humor. Und diesen beweist sie immer wieder: Pamela benutzt ihre String-Tangas gern mal als Haargummi!

Während sie den Inhalt ihrer Handtasche präsentieren soll, erwähnt die 55-Jährige in einem Video für British Vogue: "Erzählt mir nie, ihr habt keinen Haargummi parat." Daraufhin nimmt sie einen String-Tanga in die Hand, macht sich mit diesem einen Dutt und erklärt: "Das ist der Meister-Trick". In früheren Tagen hätten ihre Frisuren immer "ein paar Unterhosen enthalten", scherzt die Playboy-Ikone.

In der Autobiografie "Love, Pamela" enthüllt das Model noch viele weitere Details zu seiner Person und aus seinem Leben. Das Buch schaffte es sogar, ein New York Times Bestseller zu werden. Dazu äußerte Pamela: "Träume werden wahr, wenn man es am wenigsten erwartet. Gib niemals auf. Ich danke meinen Fans aus tiefstem Herzen."

