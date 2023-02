Wäre Prinz Harry fast "Saturday Night Live"-Host geworden?

Mitglied der britischen Königsfamilie, Veteran, Autor – Prinz Harry (38) hatte schon viele Titel, doch will er nun TV-Host werden? Mit ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" hatten die Aussteiger-Royals für Aufregung gesorgt. Seitdem kreisen Gerüchte um das nächste Format der beiden. Nicht nur über eine eigene Reality-Show wurde bereits spekuliert, auch romantische Komödien soll das Paar produzieren wollen. Wäre Harry zudem fast Gastgeber bei Saturday Night Live geworden?

Page Six beruft sich auf mehrere Quellen, die behaupten, Prinz Harry sei in Verhandlungen mit den Produzenten der beliebten US-Show gewesen. Eine gut vernetzte Quelle aus der TV-Branche habe gesagt: "Ich weiß, dass Harry unbedingt dabei sein wollte, er hat es wirklich ernst gemeint – und es wäre neben Promo für das Buch auch ein großes Vergnügen gewesen." Mehrere Quellen sollen diese Verhandlungen bestätigt haben. Doch stattdessen bewarb Harry sein autobiografisches Werk "Reserve" in mehreren TV-Interviews.

Warum die Verhandlungen angeblich in letzter Minute eingestellt wurden, ist unbekannt. Der Produzent der Show bleibe dennoch begeistert von der Idee. Für den anonymen Insider gibt es offenbar noch Hoffnung: "Ich könnte mir auch vorstellen, dass Harry als Überraschungsgast in einem Sketch auftritt." Vertreter von Prinz Harry und "Saturday Night Live" haben keine Aussage dazu treffen wollen – womöglich, um die Überraschung nicht zu ruinieren?

Getty Images Prinz Harry im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry im Januar 2019

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

