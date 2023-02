Bekommen Prinz Harry und Meghan eine eigene Reality-Show?

Mit ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" und dem Buch "Reserve" haben Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) allemal gezeigt, wie turbulent ihr Leben ist. Doch Fans der beiden Royals wollen offenbar noch mehr über ihr Leben mit ihren beiden Kindern Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) in Kalifornien erfahren! Netflix möchte offenbar die Neugierde stillen, denn der Streamingdienst bietet Harry und Meghan ihre eigene Reality-Show an!

Wie ein Insider gegenüber RadarOnline verlauten lässt, wäre die britische Königsfamilie nicht überrascht darüber, wenn das Paar regelmäßig in Reality-Shows auftaucht. Tatsächlich habe Netflix die Sussexes bereits für eine Art Keeping up with the Kardashians-Format angefragt. Das Unternehmen "würde gerne sehen, wie sie ihr Zuhause, ihr Leben und ihre Herzen den Kameras öffnen". Doch obwohl die beiden dem eher zögernd entgegenblicken, sei es eine Option für die Zukunft. "Harry und Meghan schulden ihnen etwas. Sie haben in der Dokumentation so viel zurückgehalten. Wie viel das war, realisierte Netflix erst, als das Buch herauskam", erklärt die Quelle.

Harrys royale Familie sei von seinem Verhalten jedoch gar nicht begeistert, insbesondere sein Bruder und Thronfolger Prinz William (40). "Er fühlt sich verraten und findet, dass Harrys Verhalten dem eines Herzogs nicht würdig ist", äußert sich der Palast-Insider zudem. "William glaubt, dass der einzig richtige Weg nun sei, den Sussexes ihre Titel zu entziehen und die Anwälte den Rest erledigen zu lassen", fügt er hinzu.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Getty Images Prinz William im Januar 2023

