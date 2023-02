Botox-Wahn? Gwen Stefani fühlt Druck, perfekt auszusehen

In Hollywood gilt es, ewig jung zu bleiben! Gwen Stefani (53) steht schon seit langer Zeit in der Öffentlichkeit. Als Sängerin startete die Blondine in der Band No Doubt in den späten 90er-Jahren durch – darauf folgte eine erfolgreiche Solo-Karriere. Die Zeit bleibt auch für die "Hollaback Girl"-Interpretin nicht stehen und sie wurde im Laufe der Jahre natürlich etwas älter – das aber wird öffentlich oft kritisiert. Tatsächlich fühlt Gwen den Druck, jung und perfekt auszusehen!

Der Schönheitschirurg Dr. Richard Westreich erklärt gegenüber U.S. Sun: "Gwen ist ein Popstar. Die Branche zwingt dazu, jung auszusehen, trendy und glamourös zu sein." Man erkenne im direkten Vergleich mit ihrem Mann, dem Country-Sänger Blake Shelton (46), dass von diesem wiederum eher erwartet wird, einen natürlichen Look beizubehalten. Dr. Westreich meint aber, dass selbst Blake ein wenig Botox in der Stirn habe. "Es könnte sein, dass Gwen ihm einen Termin beim Beauty-Doc gemacht hat", äußerte der Arzt.

Die Fans der 53-Jährigen sind zum Großteil der Meinung, ihr Idol habe es gar nicht nötig, von Botox Gebrauch zu machen. "Alter bitte in Würde, du bist eine wunderschöne Frau", lautet beispielsweise ein Kommentar in den sozialen Medien.

Gwen Stefani, Dezember 2022

Blake Shelton und Gwen Stefani, Ehepaar

Gwen Stefani im Mai 2002

