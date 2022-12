Blonde Mähne weg: Gwen Stefani flasht mit ganz neuem Look

Gwen Stefani (53) legt ihren Signature Look ab! Die Sängerin wurde in den 90er-Jahren mit ihrer Band No Doubt weltberühmt. Bis heute gehören strohblonde Haare und roter Lippenstift zu ihrem Markenzeichen. Im September waren Fans jedoch schockiert von ihrem veränderten Gesicht. Die Musikerin unterzog sich wohl der ein oder anderen Schönheitsoperation. Doch nun änderte Gwen ihren Look komplett: Sie trägt jetzt lange schwarze Haare!

Auf Instagram präsentierte Gwen ihre neue Frisur. Die "Don't Speak"-Interpretin trägt jetzt einen Pony und dunkle lange Haare. Die 53-Jährige schien ihr verändertes Äußeres zu mögen, doch was sagen ihre Fans zu dem neuen Haarschnitt? "Ich liebe deine dunkle Seite. Es sieht toll aus", schwärmte einer. Andere konnten wiederum gar nichts mit den schwarzen Haaren anfangen. "Ich kann es nicht glauben, dass du anfängst, wie ein Kim Kardashian-Double auszusehen", ärgerte sich jemand.

In letzter Zeit scheinen Gwens Fans nicht mehr so glücklich über die Optik ihres Idols zu sein. Als die Frau von Blake Shelton (46) vor wenigen Monaten die Late-Night-Sendung von Seth Meyers (48) besuchte, baten sie ihre Fans auf Instagram eindringlich darum, die Finger von Schönheitseingriffen zu lassen. "Alter bitte in Würde, du bist eine wunderschöne Frau", wünschte sich ein Instagram-User.

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, August 2022

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Gwen Stefanie bei den MTV Video Music Awards 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de