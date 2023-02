"B*tch": Mittelfinger-Eklat bei Dschungel-Tessa und Claudia!

Die Situation zwischen Tessa Bergmeier (33) und Claudia Effenberg (57) eskaliert erneut! Vor wenigen Wochen reisten die beiden mit Lucas Cordalis (55), Djamila Rowe (55) und Co. für das diesjährige Dschungelcamp nach Australien. Bereits während ihrer Zeit im Busch gerieten die beiden Frauen hin und wieder aneinander. Der Grund: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eckte mit ihrer veganen Ernährungsweise bei der Blondine an. Nun eskalierte der Streit zwischen Tessa und Claudia erneut!

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" trafen die beiden Streithähne wieder aufeinander: Doch auch dieses Mal konnten sich Tessa und Claudia nicht einigen – schnell kam es zu einem hitzigen Streitgespräch. "Ich muss sagen, ein bisschen mehr Respekt hätte ich von einem Menschen erwartet, der mir die ganze Zeit erzählen will, dass ich vegan werden soll", wetterte die 57-Jährige. Daraufhin reichte es Tessa. "Take that, b*tch!", beleidigte sie ihre Mitstreiterin und zeigte ihr den Mittelfinger. Doch die Frau von Stefan Effenberg (54) reagierte entspannt: "Hast du den Stinkefinger von meinem Mann übernommen?"

Die Fans sind von Tessas Reaktion schockiert. "Egal, was Claudia für eine Person ist – sie 'B*tch' zu nennen und ihr den Mittelfinger zu zeigen geht absolut gar nicht – auch nicht, wenn man Tessa ist", "Ich mag Claudia auch nicht, aber solche Beleidigungen müssen nicht sein", reagierten einige Dschungelcamp-Zuschauer auf Twitter.

RTL Tessa Bergmeier in der Dschungelcamp-Staffel 2023

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg, 2023

RTL Claudia Effenberg im "Dschungelcamp 2023"

