Herzogin Meghan musste ihr Versprechen an Queen brechen!

Sie tat es nicht freiwillig! Während des Kennenlernens sollen sich Herzogin Meghan (41) und Queen Elizabeth II. (✝96) angeregt über Meghans Arbeit als Schauspielerin, aber auch über England und das Commonwealth unterhalten haben. Die beiden Frauen verstanden sich anscheinend auf Anhieb. In dem zwanzigminütigen Gespräch soll die Schauspielerin dem Oberhaupt Englands ihr Wort gegeben haben: Sie wolle die Königin nie im Stich lassen, wenn es um das Commonwealth geht!

Nach ihrer Hochzeit wurde Meghan von der Königin zur Vizepräsidentin des "The Queen's Commonwealth Trust" ernannt. Sie und ihr Mann Prinz Harry haben gehofft, diese Arbeit nach dem Megxit fortführen zu können, schrieben sie in ihrer Rücktrittserklärung. Doch die Queen legte ihr Veto ein, schreibt Gyles Brandreth (74), Prinz Philips (✝99) enger Freund, in seinem Buch "Elizabeth: An intimate Portrait". Harry und Meghan sei es nicht erlaubt, weiterhin an royalen Angelegenheiten beteiligt zu sein. Dadurch war die Herzogin wohl gezwungen, das angebliche Versprechen ihres ersten Treffens zu brechen!

Damals habe die Queen alles getan, was sie konnte, damit sich ihre zukünftige Schwiegerenkelin willkommen fühlte, schreibt Gyles. Außerdem soll die Königin ihr ein Angebot gemacht haben: "Du kannst weiterhin Schauspielerin sein, wenn du willst – das ist schließlich dein Beruf!" Die Herzogin von Sussex soll das zum damaligen Zeitpunkt jedoch abgelehnt und erklärt haben, sie wolle sich voll auf die königlichen Pflichten konzentrieren.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II., 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de