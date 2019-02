Best Buddies mit der Queen! Herzogin Meghan von Sussex (37) soll nicht mit allen Mitgliedern der königlichen Familie befreundet sein. Vor allem mit Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) soll es seit jeher Streitigkeiten geben. Dass sie und ihr Gatte Prinz Harry (34) sich dagegen entschieden, mit den anderen im Kensington-Palast zu leben, könnte ein Zeichen sein. Es gibt aber jemanden, mit dem sich Meghan prächtig versteht: Mit ihrer königlichen Hoheit Elisabeth II. (92) höchstpersönlich – dank einer gemeinsamen Vorliebe!

Wie der Mirror berichtet, habe ihre Liebe zu Hunden Meghan und die Queen direkt verbunden. Die Corgis der Königin hätten Harrys damals neue Freundin sofort angenommen. “Ich werde seit 33 Jahren von ihnen angebellt. Sie kommt rein und es bleibt still”, so der Prinz in einem Gespräch mit BBC. Das königliche Oberhaupt hätte sogar bereits Zeit zu zweit mit der US-Amerikanerin verbracht. Auch eine Reihe ihrer Schirmherrschaften, welche die 92-Jährige kürzlich an die 37-Jährige übergeben hatte, spreche für großes Vertrauen unter den Frauen.

Zum Vater von William und Harry pflege Meghan ebenso ein wirklich gutes Verhältnis. Weil ihr eigener Vater Thomas Markle es nicht zu ihrer Hochzeit schaffte, fragte sie kurzerhand Prinz Charles (70) , ob er sie stattdessen an den Altar führe. Der 70-Jährige sei von dieser Geste so gerührt gewesen, dass er laut Mirror ein Foto von jenem Moment in seinem Haus aufbewahren soll.

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event in London im April 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Bristol im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de