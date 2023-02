Julianne Moore guckt die Oscars lieber vor dem Fernseher

Julianne Moore (62) war bereits viermal für einen Oscar nominiert! Im Jahr 2015 durfte sie dann für ihre Rolle in "Still Alice" einen Goldjungen mit nach Hause nehmen. Awards-Verleihungen gehören für die rothaarige Schönheit mit ihren unzähligen Nominierungen und Preisen zum Job dazu – dabei hat die Schauspielerin offenbar weniger Lust, an der Veranstaltung selbst teilzunehmen. Julianne verriet, dass sie die Oscars lieber im Fernsehen schaut!

In der "The Graham Norton Show" wurde die 62-Jährige gefragt, ob sie bei den diesjährigen Academy-Awards anwesend sein werde. Der Hollywoodstar meinte, dass es toll sei, zu den Oscars zu gehen, wenn man nominiert ist. "Wenn dem aber nicht so ist, macht es mehr Spaß, sich das Ganze im Fernsehen anzusehen", fügte die "Psycho"-Darstellerin hinzu. Ob sich Julianne die Vorstellung im März gemütlich vor dem TV angucken oder doch auf dem roten Teppich strahlen wird, wird sich zeigen – nominiert ist sie in diesem Jahr nicht.

Wenn sich der "Crazy. Stupid. Love"-Star dann doch für einen Auftritt entscheidet, weiß er auch wie: Bei den Gotham Awards 2022 hatte Julianne in einem eleganten cremefarbenen Kleid überzeugt und ließ mit einem gewagten Dekolleté tief blicken. Auffällige goldene Accessoires machten ihren Look perfekt.

