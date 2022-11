So stylten sich diese Superstars für die Gotham Awards 2022

Diese Stars zeigten sich von der besten Seite. Am Dienstag fanden die Gotham Awards 2022 in New York City statt. Die Vergabe der Preise findet bereits seit dem Jahr 1991 statt – es werden jährlich Auszeichnungen an die besten Independent-Filme verliehen. Also Filme, die nicht in den heiligen Hallen Hollywoods gefertigt wurden. Auch dieses Jahr waren wieder jede Menge Awards zu gewinnen, beispielsweise in den Kategorien bestes Drehbuch oder beste Nachwuchsleistung. Doch konnten die Stars auch mit ihren Looks überzeugen?

Jennifer Lawrence (32), Adam Sandler (56) und Julianne Moore (61) waren die Megastars des Abends. Die "Tribute von Panem"-Darstellerin Jennifer zeigte sich in einem eleganten Outfit. Ein schwarzes Midikleid in Samt-Optik mit dazu passenden schwarzen Pumps rundete sie mit dezentem Schmuck optimal ab. Auch der "Kindsköpfe"-Schauspieler Adam setzte auf einen zeitlosen Look mit einem dunkelgrauen Anzug, einem blauen Hemd und einer fein gestreiften Krawatte. Der "Crazy. Stupid. Love"-Star Julianne hingegen wählte ein etwas auffälligeres Dress. Sie kam in einem eleganten cremefarbenen Kleid und ließ mit einem gewagten Dekolleté tief blicken. Auffällige goldene Accessoires machten den Look perfekt.

So ein Event lädt natürlich dazu ein, mit seinem Outfit aufzufallen – das taten einige der anwesenden Entertainer. Besonders Tomas Matos (24) und Michelle Williams (42) wollten mit ihren Looks wohl die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

