Kurz nach der Geburt: Laura Maria Rypa will noch zwei Kinder

Laura Maria Rypa (27) hat wohl noch lange nicht genug! Die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) durften erst vor rund einem Monat ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – Sohnemann Leano Romeo. Der einstige DSDS-Gewinner ist ganz begeistert davon, wie sich seine Verlobte als Mama schlägt. Auch die einstige Rechtsanwaltsfachangestellte ist offenbar auf den Geschmack gekommen. Laura denkt schon jetzt über weiteren Nachwuchs nach!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein Follower nach und wollte wissen, wann denn Baby Nummer zwei ansteht. Dazu notierte der User einen Lach-Emoji – doch Laura scheint den Gedanken gar nicht abwegig zu finden. "Du lachst... Also ich will mit Sicherheit noch zwei Kinder. Aber abwarten", verriet die 27-Jährige. Die Familienplanung scheint also noch lange nicht abgeschlossen zu sein.

Ihr Leben mit Baby will Laura auf gar keinen Fall missen. "Mein Leben hat sich von heute auf morgen komplett verändert, aber es ist das Schönste, was es gibt", schwärmte die Blondine. Vor allem die Anfangszeit mit Leano wolle sie genießen und stelle deshalb sogar die Arbeit hinten an.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

