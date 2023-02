Nach Flirt mit Brett Oppenheim: Ist Samantha Abdul vergeben?

Wie steht es um Samantha Abduls (33) Beziehungsstatus? Die Influencerin machte vor wenigen Monaten mit einem heißen Flirt von sich reden: Die Tätowiererin hatte mit dem US-amerikanischen TV-Makler Brett Oppenheim (45) angebandelt, die beiden hatten sich mehrfach besucht und auf Social Media sogar süßen Turtel-Content gepostet. Im Dezember betonte die Blondine aber, dass sie nie ein Paar waren – sie hätten aber noch Kontakt. Nun deutete Sam an, dass sie gerade verliebt sein könnte...

In einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob Sam vergeben sei – sie wirke nämlich so glücklich. Die Antwort auf diese Frage regte zum Spekulieren an: "Danke! Ich sag mal so, ich bin gerade in guten Händen und fühle mich wohl", deutete sie an. Gibt es etwa wieder jemanden in dem Leben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin?

Aber egal, ob Sam nun tatsächlich wieder auf Datingkurs ist oder nicht – der Mutter eines kleinen Sohnes scheint es momentan sehr gut zu gehen, wie sie außerdem ausplauderte: "Ich bin, was mein Privatleben angeht, aktuell sehr glücklich."

Instagram / marielounurk Brett Oppenheim und Samantha Abdul im September 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2023

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

