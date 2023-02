Nach Trennungsgerüchten: Machine Gun Kelly singt auf Party

Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) gelten seit 2020 als das Traumpaar schlecht hin. Nur allzu gerne ließen der Musiker und die Schauspielerin ihre Fans an ihrer Liebe teilhaben. Immer wieder posteten die beiden dafür verliebte Schnappschüsse im Netz. Diese löschte die zweifache Mutter aber nun von ihrem Profil und postete dafür ein mysteriöses Zitat. Kriselt es bei Megan und dem Sänger? Machine Gun Kelly lässt sich bei seinem Auftritt nichts anmerken!

Kurz nachdem die Gerüchte über eine mögliche Trennung der 36-Jährigen und des Rockers aufgekommen waren, trat er bei "Sports Illustrated The Party" auf. Wie Page Six berichtet, sei die Performance des Musikers so energievoll wie immer gewesen. In einem blau-karierten Outfit habe er eine ordentliche Show abgelegt. Dabei baumelte der "Bloody Valentine"-Interpret sogar kurz kopfüber von einem Bühnenpfeiler. Seine Verlobte sei Berichten zufolge nicht bei der Party gewesen.

Dass über ein Liebes-Aus gemunkelt wird, kommt durch Megans neuste Instagram-Aktivitäten. Nachdem sie alle Fotos ihres Partners von ihrem Profil gelöscht hatte, postete sie ein sexy Selfie: "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, es ist alles in deinem Atem", schrieb sie darunter. Das Lied-Zitat wirft einige Fragen auf, denn der Song "Pray You Catch Me" von Beyoncé (41) handelt vom Fremdgehen...

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Machine Gun Kelly bei "Sports Illustrated The Party" im Februar 2023

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

