Nanu? Alex schleift seine Paola Maria am Fuß über den Strand

Paola Maria (29) teilt ein Pärchenfoto der etwas anderen Art! Nach der Trennung von ihrem Mann Alexander Koslowski (36) im Februar 2022 hat die YouTuberin ihr Glück in dem Unternehmer Alexander Thoss gefunden. Gemeinsam urlaubte das Paar auf den Malediven und postete davon auch romantische Schnappschüsse. Jetzt gab es hingegen anderen Content: In einem Post ist zu sehen, wie Alex Paola über den Strand schleift!

Inzwischen ist Paola wieder voll in ihrem Arbeitsalltag angekommen. Via Instagram teilte die 29-Jährige nun aber ein paar außergewöhnliche Schnappschüsse von ihrem Trip. "Das, was mich heute zum Lachen gebracht hat, waren diese zwei Bilder, die Alex und ich am Strand gemacht haben", schrieb sie dazu. Auf den Pics ist zu sehen, wie Alex sie am Bein packt und durch den Sand über den Strand schleift. Doch wie kam es zu diesem Motiv? "Wenn ich Alex dazu überrede ein 'lustiges' Pärchenbild zu machen, kommt genau das dabei raus", erklärte die Influencerin.

Ihre Follower, darunter auch die Influencerin Mrs. Bella (30), bringen die Fotos tatsächlich zum Lachen. Auch Alex selbst meldete sich in der Kommentarspalte. "Aber wir haben es auch nur einmal probiert. Dafür haben wir nicht voll verkackt", schrieb er.

Instagram / paola Paola Maria im Dezember 2022

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss auf den Malediven

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss im Januar 2023

