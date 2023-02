So lässt sich Nicola Peltz von Victoria Beckham inspirieren

Da sind die Ähnlichkeiten schnell zu erkennen! Nicola Peltz (28) und Brooklyn Beckham (23) hatten im April vergangenen Jahres geheiratet – da durfte natürlich auch Brooklyns Mama Victoria (48) nicht fehlen. Tatsächlich wurde dieser und Nicola in der Vergangenheit oftmals nachgesagt, dass sie nichts füreinander übrig haben. Ein Foto, das Nicola jetzt in den sozialen Medien teilte, vermittelt da aber ein anderes Bild. Darauf sieht sie der Designerin sehr ähnlich und es scheint: Nicola lässt sich von Victoria sehr inspirieren!

Auf Instagram zeigte sich die 28-Jährige mit großer dunkler Sonnenbrille, schwarzem Oberteil und starrem Blick. Das Selfie untermalte die Schauspielerin noch mit einem blauen Filter. Der Look erinnert sehr an jenen, für welchen ihre Schwiegermutter Victoria bekannt wurde – er ist in gewisser Weise ihr Markenzeichen. Das Erscheinungsbild entwickelte sich unter anderem auch aus Victorias Zeiten als "Posh Spice" bei den Spice Girls.

Die auf dem Bild zu sehende Ähnlichkeit von Nicola zu Victoria fiel auch vielen Social-Media-Usern auf. Ein Kommentar lautete beispielsweise: "Wow! So wunderschön, du siehst hier wirklich aus wie Frau Beckham!" Einige Fans schienen sich sicher, dass die 28-Jährige ihrer Schwiegermutter mit dem Look schmeicheln wollte.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz, Frau von Brooklyn Beckham

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz

