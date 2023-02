Tiefster Wert aller Zeiten: Katastrophale Quoten für DSDS

Dieter Bohlen (69) steckt in seinem bisher schlimmsten Quoten-Tief! Derzeit ist die 20. Staffel von Deutschland sucht den Superstar im TV zu sehen. Die Kult-Castingshow wird allerdings von einem Skandal überschattet. Juror Bohlen äußerte sich gegenüber der Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch und wird seither auch von einstigen Wegbegleitern scharf kritisiert. Offenbar haben auch die Zuschauer genug von dem Format. DSDS fährt die schlechtesten Quoten aller Zeiten ein!

Am Samstag erreichte DSDS einen neuen Tiefpunkt. Die Quote der Show rutschte sogar erstmals unter die Marke von zwei Millionen Zuschauern. Nur 1,92 Millionen Menschen schalteten ein. Im Vergleich dazu hatten die Auftakt-Folge der Staffel noch 3,05 Millionen Zuschauer sehen wollen. Seither ging es jedoch kontinuierlich bergab. Am Samstag hatte DSDS nicht nur den schlechtesten Wert der aktuellen Staffel – das Quoten-Debakel ist auch eine Klatsche für Bohlen. In all seinen Jahren als Jury-Chef hat er nie schlechter abgeschnitten.

Selbst die Produktion scheint nicht mehr geschlossen hinter dem Modern Talking-Star zu stehen. Eine RTL-Mitarbeiterin hatte sich ebenfalls negativ über den Musiker geäußert. Er verstehe nicht, dass seine Art und sein veraltetes Rollenverständnis nicht mehr zeitgemäß seien. "Die Zeit von Dieter Bohlen ist definitiv vorbei!", hatte sie gegenüber Bild ihr Fazit gezogen.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de