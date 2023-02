Bauchfrei: Angelina Pannek verzaubert in heißem Urlaubslook

Angelina Pannek (31) zeigt, was sie hat! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat ihr Liebesglück in Sebastian Pannek (36) gefunden – die beiden sind inzwischen verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Von den beiden Schwangerschaften ist bei der Influencerin aber nicht mehr viel zu sehen: Beide Male wurde sie die Babypfunde ziemlich schnell wieder los. Nun setzte Angelina ihren durchtrainierten Körper im Urlaub in Szene!

Auf Instagram postete die zweifache Mutter einen Schnappschuss von sich, auf dem sie selbstbewusst vor dem Spiegel posiert. Augenscheinlich fühlt die Beauty sich pudelwohl in ihrem Körper! Auf der Aufnahme trägt sie ein goldfarbenes Bikinioberteil und den dazu passenden Rock, der durch seinen extrem hohen Beinschlitz den Blick auf Angelinas trainierte Beine freigibt.

Fans hinterließen Angelina daraufhin viele liebe Komplimente zu ihrer Figur in der Kommentarspalte. "Mega! Kannst stolz sein – und das nach zwei Schwangerschaften!" oder "Oh, wow! Du schöne Mama", kommentierten die begeisterten Fans der 31-Jährigen unter anderem.

Angelina Pannek, Influencerin

Sebastian und Angelina Pannek, Juli 2019

Angelina Pannek im Urlaub

