Flacher Bauch: Angelina Pannek zeigt ihren After-Baby-Body!

Angelina Pannek (30) gibt ein Update nach der Geburt! Vor einigen Wochen sind die Influencerin und ihr Ehemann Sebastian Pannek (36) zum zweiten Mal Eltern geworden: Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Das Paar hat bereits einen zweijährigen Sohn. Inzwischen meldet die zweifache Mutter sich wieder regelmäßig bei ihren Fans mit Updates aus ihrem Mama-Alltag. So auch jetzt: Angelina präsentierte ihren After-Baby-Body!

Angelina postete eine Aufnahme, auf der sie in einem schwarzen figurbetonten Kleid posiert. "So ist der aktuelle Stand nach einigen Wochen. Ich kann euch sagen: Der Bauch hat sich dieses Mal ein bisschen langsamer zurückgebildet als nach der ersten Schwangerschaft", plauderte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Das sei aber okay – schließlich habe sie ja keinen Zeitdruck.

Angelinas Community imponierte es ziemlich, dass sie so schnell wieder in Form ist. "Man kann nicht glauben, dass du vor ein paar Wochen entbunden hast" oder: "Wow! Hast du nicht gerade euer zweites Baby bekommen? Ich bin beeindruckt", schwärmten ihre Follower unter anderem.

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek 2019 in Berlin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berlin Fashion Week 2021

