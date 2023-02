Dates abserviert: Bei "First Dates Hotel" wird gefummelt!

Bei First Dates Hotel sprühen die Funken! In der aktuellen Folge der Datingshow lernten sich Thomas und Virginia bei ihrer Ankunft an der Bar kennen und verstanden sich direkt. Doch ein gemeinsames Date war nicht geplant – denn Thomas sollte eigentlich Jenny kennenlernen. Und auch für Virginia war ein anderer Mann vorgesehen. Doch das hielt die beiden nicht davon ab, sich nach ihren Blind Dates am Pool näher zu kommen!

Zuvor servierten der 36-Jährige und die Blondine ihre jeweiligen Date-Partner nach dem ersten Treffen ab. Noch am selben Abend trafen sie sich dann am Pool. "Ich habe mich gefreut, Virginia wiederzusehen, weil ich die ganze Zeit schon darauf gehofft habe", erinnerte sich Thomas im Einzelinterview zurück. Während sie auf dem Daybed lagen, nutze der Datingshow-Teilnehmer auch direkt die Gelegenheit, der 34-Jährigen näher zu kommen: Thomas legte seine Hand auf den Po seiner Angebeteten.

Auch wenn es zwischen den beiden ziemlich zu knistern schien, kam es nicht zu einem Kuss. Aber warum? "Mein Empfinden auf dem Daybed war: 'Ok, jetzt gehe ich einen Gang zurück, mache mich noch mal rar'", erklärte Virginia. "Für den ersten Kuss muss der Moment da sein. Für mich war er da, aber für sie halt noch nicht", fasste Thomas die Situation zusammen.

