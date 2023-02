So reagierte Nicolas Puschmanns Mutter auf sein Coming-out

Nicolas Puschmanns (31) Mama steht voll und ganz hinter ihrem Sohn! 2019 hatte der Reality-TV-Star an der ersten Staffel von Prince Charming teilgenommen, um die Liebe seines Lebens zu finden. Zwei Jahre lang war der einstige Let's Dance-Teilnehmer mit seinem Auserwählten Lars Tönsfeuerborn (32) zusammen, bevor die Beziehung endgültig zerbrach. Nun sucht auch Nicolas Mutter Angelika im TV nach ihrer großen Liebe und plauderte dabei auch offen über das Coming-out ihres Sohnes.

In der aktuellen Folge von First Dates Hotel erzählte die 61-Jährige, wie sie damals reagierte, als Nicolas ihr erzählte hatte, dass er schwul ist. "Mein Sohn hat sich mit 15 geoutet, das war für mich kein Problem", verriet die Hamburgerin im Gespräch mit Roland Trettl (51). Daher sei es für sie auch wichtig, einen toleranten Mann an ihrer Seite zu haben. "Wenn mein Date in den ersten fünf Minuten irgendwas Homophobes oder Intolerantes sagen würde, dann wäre es für mich schon vorbei", stellte Angelika klar. Sie suche einen weltoffenen Familienmensch, der auch schon Kinder hat.

Bisher blickt die Mutter des Influencers auf eine 15-jährige Ehe und zwei weitere längere Beziehungen zurück. Ein Blind Date habe sie noch nie gehabt. Daher gab ihr Nicolas einen Tipp mit auf den Weg: "Raus aus der Komfortzone, denn dann beginnt die Magie." Nun fühle sich Angelika bereit, den richtigen Mann für ihren letzten Lebensabschnitt zu finden.

Vox Angelika bei "First Dates Hotel", 2023

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, TV-Star

TVNow/ PTO MEDIA Mirko Plengemeyer Nicolas Puschmann als "Unter uns"-Frauenarzt Dr. Richard Schilling

