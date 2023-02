Fans feiern Ben Afflecks Donut-Werbespot mit Jennifer Lopez

Ben Affleck (50) zeigt sich von seiner humorvollen Seite – und den Fans gefällt es! Mindestens ebenso beliebt wie der Super Bowl selbst sind die kreativen Werbespots, die in den Unterbrechungen laufen. Ein besonders lustiger zeigte in diesem Jahr Superstar Affleck und seine Frau Jennifer Lopez (53). In dem Clip spielt der Schauspieler sich selbst – er arbeitet am Drive-In seines geliebten Dunkin' Donuts. Seine Gattin ertappt ihn dort schließlich und schimpft ihn aus, jedoch nicht ohne selbst eine Bestellung aufzugeben. Der Spot mit Ben und J.Lo kommt supergut an!

Der Clip wurde unter anderem auf YouTube veröffentlicht, wo er bereits jede Menge Klicks und Kommentare bekommen hat: "Ben ist so sympathisch in dem Spot, und Jennifer: urkomisch!", schwärmte ein User. "Liebe die zwei einfach, Selbstironie muss man können", betonte ein anderer. Viele Likes bekam außerdem diese Bemerkung: "Definitiv meine Lieblingswerbung in diesem Jahr!"

Ob Ben seinen Ruf als Griesgram mit dieser Aktion wohl wieder losgeworden ist? Der Batman-Darsteller ging vergangene Woche mit seinem grummeligen Gesicht bei den Grammy Awards viral! Während J.Lo bei der Preisverleihung superviel Spaß zu haben schien, guckte ihr Mann neben ihr total gelangweilt drein.

MEGA Ben Affleck im Drive-Through bei Dunkin' Donuts

IMP Features / ActionPress Jennifer Lopez bei den Dreharbeiten für den Donut-Werbespot

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

