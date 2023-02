Mürrisch bei den Grammys? J.Lo veräppelt Ben Affleck!

Hatte Ben Affleck (50) etwa keinen Spaß bei den Grammys? Nach der Verleihung des größten Musikpreises ging der Schauspieler auf Social Media viral. Der Grund: Auf mehreren Aufnahmen blickte der Hollywoodstar derart mürrisch drein, dass man meinen könnte, er hätte sich furchtbar gelangweilt – während seine Liebste Jennifer Lopez (53) neben ihm immer nur strahlte oder interessiert dem Geschehen auf der Bühne zuhörte. Nun machte sich auch J.Lo den Spaß und nahm Ben auf die Schippe!

Via Twitter machte die Sängerin Werbung für seinen neuen Film "Air" – mit einem versteckten Seitenhieb gegen ihren Ehemann: Jennifer teilte ein Standbild aus dem Drama, in dem Ben mal wieder total missmutig aus der Wäsche guckt. Darunter witzelte sie: "Das ist das glückliche Gesicht meines Mannes." Die Fans lachten sich in den Kommentaren kaputt: "Ich liebe Bens B*tch-Face", betonte ein User. Ein anderer witzelte: "Aber wie sieht er dann erst aus, wenn er wirklich sauer ist?"

Das Lustige ist: Eine Augenzeugin, die als Platzhalterin bei der Veranstaltung neben Ben gesessen hatte, berichtete hinterher auf TikTok: Jennifer hätte ihrem Mann auf dem Handy gezeigt, was über ihn im Netz kursiert ist! "Er wusste während des Auftritts, dass er ein Meme war. Er wusste es und er hat sich entschieden, seinen Gesichtsausdruck nicht zu ändern", schilderte die Nutzerin.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Italien im September 2021

