Fast Auftritt abgesagt: Sam Smith wütend hinter der Bühne!

Diese Komplikationen haben Sam Smith (30) offenbar so gar nicht gepasst! In der Musikszene ist das britische Stimmenwunder bereits seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken. Auch mit dem Track "Unholy" mit Musikerkollegin Kim Petras (30) landete der nonbinäre Popstar einen absoluten Hit und konnte sich sogar über einen Grammy freuen! Auch die Brit Awards am vergangenen Wochenende wurden musikalisch von dem "Too Good At Goodbyes"-Star begleitet. Doch hinter der Bühne sorgte Sams Auftritt für mächtig Ärger!

Berichten der Daily Mail zufolge musste Sams Auftritt bei den Brit Awards am Samstag fast wegen technischer Probleme abgesagt werden – immerhin habe das über 550.000 Euro teure Musikequipment des 30-jährigen Stars nicht funktioniert. "Der Auftritt mag einwandfrei gewirkt haben, aber hinter den Kulissen war es ein Albtraum. [Sam] war verständlicherweise wütend und es war ziemlich angespannt hinter der Bühne", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin und fügte hinzu, dass die Darbietung von Sam sogar fast gestrichen werden musste.

Auch wenn es bei dem Auftritt eher holprig zuging, sorgte Sam mit dem Red-Carpet-Outfit auf der Preisverleihung für mächtig Aufsehen. In einem skurrilen Kunststoff-Overall mit Latex-Look schlenderte das Musiktalent für die Fotografen über den roten Teppich. Das Outfit toppte Sam schließlich mit einem Zylinder mit Teufelshörnern.

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023 im Februar 2023

