Sam Smith erstaunt mit skurrilem Look bei den Brit Awards!

Wild, wilder, Sam Smith (30)! Das Stimmwunder ist dafür bekannt, in puncto Mode nicht unbedingt zurückhaltend zu sein. Immer wieder präsentiert sich der "Unholy"-Star in skurrilen Outfits – und zeigt sich dabei auch mal nackig und nur mit einem Ritterhelm bekleidet. Kein Wunder also, dass sich der nonbinäre Popstar für einen roten Teppich besonders in Schale schmeißt: Bei den Brit Awards posierte Sam jetzt in einem beinahe schon künstlerischen Latex-Look!

Was für ein Auftritt! Aktuelle Fotos der Veranstaltung zeigen Sam am Samstagabend bei der Preisverleihung in London. In einem schwarzen Latex-Overall posierte das Musiktalent für die Fotografen – doch die Kleiderwahl warf auch einige Fragen auf. Die Ärmel und Beine wirkten wie aufgepustet. Bei dem anschließenden Auftritt fiel der Look nicht viel weniger skurril aus: Sam trug einen schwarzen Zylinder mit Teufelshörnern.

Was wohl Sams Fans im Netz zu diesem außergewöhnlichen Outfit sagen? Auf Twitter wird das Styling eher belächelt. Einige User verglichen die Kleidung mit einer Hüpfburg, einer schrieb zudem: "Ich habe mich immer gefragt, was mit Pupsen passiert, wenn Promis super-enge Kleidung tragen. Jetzt weiß ich es. Danke, Sam Smith!"

Getty Images Sam Smith, Popstar

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023 in London

