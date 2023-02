Fremdgeh-Drama um Josi: Eric Sindermann kann es nicht fassen

Eric Sindermann (34) geht es ziemlich mies. Der Reality-TV-Star machte erst vor wenigen Wochen seine neue Beziehung mit der Take Me Out-Bekanntheit Josi öffentlich. Für sie ließ er sich sogar nach kurzer Zeit ein Liebestattoo stechen. Wenig später zogen jedoch die ersten Wolken im Paradies auf – inzwischen warf der Influencer sogar in den Raum, dass seine Partnerin ihn betrogen haben soll. Nun verriet Eric, wie er momentan mit der schwierigen Situation umgeht.

In seiner Instagram-Story bat Eric um Verständnis dafür, dass er sich zunächst noch etwas bedeckt halten werde. "Mir geht es gerade sehr schlecht und [ich] muss die Sache erst mal begreifen", gab der Designer ehrlich preis und bedankte sich bei seinen Followern für deren Unterstützung. Momentan beschäftigen ihn einige Gedanken: "Mich frisst gerade eine Frage auf... Was habe ich falsch gemacht beziehungsweise warum habe ich nicht gereicht?"

In dieser schweren Zeit könne Eric sich vor allem auf ein Geschöpf verlassen – seinen kleinen Hund Balu. "Irgendwie merken Tiere es ganz besonders, wenn man sie braucht", überlegte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat im Anschluss.

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

ActionPress / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann mit Eric Sindermann auf der Berlin Fashion Week

Future Image / ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

