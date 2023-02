Modedesigner verrät: So entstand Sam Smiths Brit-Awards-Look

Nun wird das Geheimnis hinter Sam Smiths (30) außergewöhnlichem Outfit gelüftet. Bei der Verleihung der Brit Awards vor wenigen Tagen zog das Musiktalent alle Blicke auf sich. In einem schwarzen Latex-Overall lief der "Unholy"-Star über den roten Teppich und posierte für die Fotografen. An den Schultern und Beinen war das extravagante Outfit groß aufgeblasen. Nun verriet der Designer, wie er Sams besonderen Red-Carpet-Look kreiert hat.

Am Montag war Harri bei Good Morning Britain zu Gast, wo der Modeschaffende einige Einblicke in die Entstehung des Brit-Awards-Looks gab. So begann er zu erzählen, dass er nur vier Tage gehabt habe, um das Outfit zu entwerfen. Weiter erklärte der Fashiondesigner, er habe Sams Körper vor dem Anlegen nicht einmal abpudern müssen, da der Overall eigens für das Stimmwunder angefertigt wurde: "Er hat ihn wie einen maßgeschneiderten Anzug angezogen, er wurde für ihn gemacht". Obwohl es sehr schwer für den nonbinären Popstar gewesen sei, sich in dem Ensemble zu bewegen, habe er den gesamten Weg vom Auto bis hin zum roten Teppich in dem aufgeblasenen Einteiler zurückgelegt. "Ich finde, Sam hat einen fantastischen Job gemacht, darin zu laufen", schwärmte Harri.

Bei den Fans war den Red-Carpet-Look vor einigen Tagen eher belächelt worden. So verglichen einige Nutzer Sams Oufit mit einer Hüpfburg, während ein anderer Fan schrieb: "Ich habe mich immer gefragt, was mit Pupsen passiert, wenn Promis super enge Kleidung tragen. Jetzt weiß ich es".

Getty Images Sam Smith, Popstar

Getty Images Sam Smith im Februar 2023

Getty Images Sam Smith, Popstar

