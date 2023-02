Nach drittem Baby: Tammy Hembrow begeistert mit Sixpack!

Tammy Hembrow (28) zieht mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Im vergangenen Juni hatte die Influencerin ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Matt Poole bekam sie eine Tochter, der sie den Namen Posey gaben. Bereits kurz nach der Entbindung fing die gebürtige Australierin dann wieder mit dem Sportprogramm an und setzte bald ihren durchtrainierten After-Baby-Body in Szene. Bei einem Event bezauberte Tammy nun in einem umwerfenden Kleid.

Am vergangenen Sonntag fand in Sydney anlässlich des Superbowls und Rihannas (34) Halftime Show eine fette Fashionparty statt. Die Veranstaltung wurde von der Kosmetikmarke der Sängerin veranstaltet und zog allerlei Stars und Sternchen der australischen Modebranche an. Mit dabei war auch Tammy, die in einem gewagten Maxikleid mit Cut-outs alle Blicke auf sich zog. Durch den eng anliegenden Look kam nicht nur ihre gebräunte Haut bestens zur Geltung, sondern auch ihr straffer Bauch. Augenscheinlich amüsierte sich die dreifache Mutter bei dem Event auch prächtig, denn sie ließ sich immer wieder lächelnd von den Fotografen ablichten. Auch mit ihrer großen Schwester Emilee posierte die 28-Jährige begeistert.

Im Netz zeigt die Blondine ebenfalls immer wieder, wie wohl sie sich doch in ihrer eigenen Haut fühlt. So heizte sie ihren rund 16,1 Millionen Abonnenten vor wenigen Wochen beispielsweise in einem kleinen Schwarzen ein. "Umwerfend" oder "Du siehst zauberhaft aus", zeigten sich einige Fans unter dem Post begeistert.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Februar 2023

Backgrid AU / BACKGRID Emilee und Tammy Hembrow im Februar 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihre Tochter Posy

