Fitness-Star Tammy Hembrow ist schwächer seit dritter Geburt

Tammy Hembrow (28) ist ehrlich! Mit ihren schweißtreibenden Work-outs im Netz ist die Australierin bekannt geworden. Sie nimmt ihre Fans regelmäßig mit ins Gym und zeigt, wie sie ihren muskulösen Body formt. In den vergangenen sieben Jahren ist die Influencerin dreimal Mutter geworden. Nach den Schwangerschaften sportelte sie immer fleißig, um wieder in Shape zu kommen. Jetzt verrät sie: Tammy ist nach Baby Nummer drei noch nicht ganz auf ihrem alten Level!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährt sie Einblicke in ihr Beintraining. Dabei stemmt sie ordentlich Gewichte, macht Squats und Hip-Thrusts. In der Bildunterschrift schreibt Tammy dann ehrliche Zeilen, welche die Fans bei diesem Anblick überraschen dürften: "Seit ich Posy zur Welt gebracht habe, bin ich in einigen Übungen immer noch so viel schwächer." Die Geburt ist rund sieben Monate her. Jedoch werde sie langsam aber sicher von Tag zu Tag stärker.

Ihre Fans sind aber begeistert von ihrem Körper und vor allem von ihrer Disziplin. "Du siehst einfach atemberaubend aus" oder: "Du hast erst ein Baby bekommen und bist so drauf. Liebe es", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern, Dezember 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Januar 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihre Tochter Posy im November 2022

