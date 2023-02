Nach Rihannas Auftritt: Ex Chris Brown meldet sich im Netz!

Will Chris Brown (33) damit etwa seinen Support für Rihanna (34) ausdrücken? Die Beziehung der beiden Sänger hatte im Jahr 2009 ein dramatisches Ende genommen, nachdem der "Loyal"-Interpret seine damalige Partnerin geschlagen hatte. Trotz dieses brutalen Vorfalls näherten sich die beiden wieder an und die Sängerin verzieh ihrem Ex die Prügel-Attacke. Für ihren großen Auftritt beim diesjährigen Super Bowl konnte Rihanna offenbar nun auch auf Chris' Unterstützung setzen!

In der Nacht von Sonntag auf Montag gab Rihanna beim großen NFL-Finale ihre größten Hits zum Besten. Doch das ist noch lange nicht alles – denn mit ihrer Performance präsentierte die 34-Jährige ganz nebenbei, dass sie ihren zweiten Nachwuchs erwartet. "Go Girl", schrieb Chris kurz nach dem großen Auftritt seiner Ex in seiner Instagram-Story und versah seinen Post unter anderem mit einem Herz-Emoji. Auch wenn der Musiker Rihanna dabei nicht explizit erwähnte, lässt sich erahnen, dass er seiner Ex mit seinem Beitrag für ihre Darbietung die Daumen drückt.

Bereits kurz nachdem Rihanna die Geburt ihres ersten Sohnes mit der Welt geteilt hatte, meldete sich der 33-Jährige schon einmal mit einem ähnlichen Beitrag im Netz. "Glückwunsch", teilte Chris in seiner Instagram-Story und richtete sich mit seinem Post offenbar direkt an die damals frisch gebackene Neu-Mama.

Anzeige

Getty Images Rihanna und Chris Brown im Dezember 2008

Anzeige

Getty Images Rihanna während dem Super Bowl 2023

Anzeige

Getty Images Chris Brown und Rihanna, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de