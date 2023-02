Nach zwei Geburten: Fiona Erdmann zeigt ihren flachen Bauch

Fiona Erdmann (34) arbeitet hart für ihren Körper! Dass das Model total auf Sport steht, ist kein Geheimnis: Auch während ihrer zwei Schwangerschaften ließ Fiona es sich nicht nehmen, fleißig weiter zu trainieren. Dafür musste die Ex-Germany's-next-Topmodel-Kandidatin sogar harsche Kritik einstecken, verteidigte ihre Entscheidung aber. Nach der Entbindung ihrer Tochter Nayla im vergangenen Mai ist sie längst wieder top in Form: Jetzt zeigte Fiona ihre aktuelle Figur.

In ihrer Instagram-Story filmte sie sich verschwitzt beim Training im Fitnessstudio und berichtete von ihrem harten Bauchtraining. Dazu zeigte Fiona auch ihren aktuellen Body – und ihr Bauch lässt nichts von zwei Geburten erahnen! Dazu blendete die Influencerin jedoch ein Foto ein, auf dem sie noch einen krassen Sixpack hatte. "Die, die mir schon länger folgen, erinnern sich bestimmt daran, wie durchtrainiert mein Bauch mal war", erinnerte sie sich zurück.

Verdruss schwingt bei dieser Erinnerung allerdings nicht mit, denn Fiona will so gar nicht mehr aussehen! "Da will ich gar nicht wieder hin, aber ich will auf jeden Fall definierter sein", stellte sie klar. Daran arbeite die zweifache Mama nun fleißig.

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann 2017 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de