Sam Dylan: Sind Verena Kerth und Marc längst verheiratet?

War die Verlobung etwa nur ein Fake? Vor wenigen Wochen kam es im TV zu einem besonderen Moment für Verena Kerth (41). Nach ihrem Dschungelcamp-Rauswurf wurde die Moderatorin von ihrem Partner Marc Terenzi (44) mit einem romantischen Hochzeitsantrag überrascht. Doch bereits kurz darauf machten Gerüchte die Runde, dass die beiden schon längst verlobt seien. Im Interview mit Promiflash spricht Sam Dylan (32) nun sogar schon von einer vergangenen Hochzeit des Paares!

"Also ich habe Verena ja sehr gerne.[...] Aber auf meiner Halloweenparty am 27. Oktober hieß es sogar schon, dass sie schon verheiratet sind. Das waren da die Gerüchte", plaudert der Reality-TV-Star bei der Liebesreich Pre-Valentinstagsparty by David Lovric im Promiflash-Interview aus. Doch ob die Gerüchte wahr sind und die Verlobung im TV nur inszeniert gewesen ist, wisse der ehemalige Prince Charming-Kandidat nicht.

Bei einer Sache ist sich der 32-Jährige aber offenbar sicher. "Bestimmt haben wir bald auch eine neue Sendung: 'Verena und Marc in Love'. Also Marc kennt ja schon mal das Konzept und ich glaube, auf RTL+ oder so kommt bestimmt noch mal was", äußert sich der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer.

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, November 2022

Anzeige

privat Sam Dylan, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de