"Viele Ratten": Iris Klein reagiert auf Ehebrecherin-Aussage

Das lässt Iris Klein (55) nicht auf sich sitzen! Das Liebesleben der Mutter von Daniela Katzenberger (36) macht momentan unzählige Schlagzeilen. Sie hatte ihrem Mann Peter vorgeworfen, sie betrogen zu haben. Am Wochenende bestätigte der Sportliebhaber, dass er tatsächlich Gefühle für Yvonne Woelke (41) entwickelt und sich sogar verliebt habe. Silke Katzenberger behauptete zuletzt, dass ihre Schwiegermutter selbst eine Ehebrecherin gewesen sei. Nun rechtfertigt sich Iris!

In ihrer Instagram-Story äußert sich die 55-Jährige zu den Vorwürfen. "Ich melde mich jetzt mal bei euch [...], weil einfach zu viele Ratten momentan aus den Löchern gekrochen kommen. [...] Am 27. Februar 2003 kamen Peter und ich damals zusammen und da waren wir beide über ein halbes Jahr schon Single. [...] Zusätzlich betont Iris, dass sie demnach nicht fremdgegangen sei: "Also wir haben keinen Ehebruch damals begangen." Zudem bittet sie darum, keine Lügen zu verbreiten.

Erst vor wenigen Tagen kamen die unschönen Vorwürfe ans Licht. Die Frau von Iris' Sohn Tobias behauptete: "Iris war damals selbst eine Ehebrecherin! Peter lebte damals mit seiner Familie im gleichen Haus, eine Etage über den Katzenbergers. [...] Iris und Peter hatten eine Affäre, die letztendlich eine Beziehung wurde."

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Anzeige

Instagram / katzenberger_glitzerkrone Silke Katzenberger, Schwiegertochter von Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de