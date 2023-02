25. Jubiläum: S Club 7 verkünden endlich ihre Reunion-Tour!

Fans von S Club 7 aufgepasst! Von 1998 bis 2003 gehörte die britische Popgruppe zu den angesagtesten Bands Europas und feierten mit Hits wie "Reach" und "Bring It All Back" Erfolge. Schon seit Jahren teasern die Mitglieder Rachel Stevens (44), Jo O'Meara (43), Tina Barrett (46), Paul Cattermole (45), Jon Lee (40), Bradley McIntosh (41) und Hannah Spearritt (41) ein Comeback an. Jetzt ist es tatsächlich so weit: Zum 25. Jubiläum der Band werden S Club 7 wieder auf Tour gehen!

Zu Gast bei "The One Show" teilten die Musiker eine ganz besondere Nachricht mit ihren Fans: Sie gehen auf eine große Reunion-Tour. "Wir freuen uns sehr, unseren Fans im ganzen Land die S-Club-Party zu präsentieren, um 25 Jahre S Club 7 zu feiern", schwärmte die Band in einem anschließenden Statement und merkte an: "Wir können gar nicht glauben, dass es schon so lange her ist. Musik und Freundschaft waren schon immer der Kern von allem, was wir je gemacht haben."

Seit acht Jahren haben die Sänger nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden. Zuletzt waren sie im Mai 2015 auf der Bring-It-All-Back-Tour in Großbritannien unterwegs. Jo, Rachel und Tina wiederum kamen erst vor wenigen Tagen bei den Brit Awards wieder zusammen.

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7

Getty Images S Club 7, 2001

Getty Images Jo O'Meara, Rachel Stevens und Tina Barrett bei den Brit Awards im Februar 2023

