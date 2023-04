Bradley McIntosh meldet sich nach Paul Cattermoles (†46) Tod

Bradley McIntosh (41) bricht sein Schweigen mit emotionalen Worten. Die britische Popband S Club 7 war im Jahr 1998 gegründet worden – doch Anfang der 2000er trennten sie sich schon wieder. Nach einer Wiedervereinigung und weiteren Trennung wollten sich die sieben Mitglieder in diesem Jahr wieder zusammenraufen und noch mal gemeinsam auf der Bühne durchstarten. Doch der Plan wurde von dem plötzlichen Tod des Mitglieds Paul Cattermole (46) durchkreuzt. Sein Bandkollege Bradley meldet sich jetzt zu Wort.

Etwa eine Woche nach dem Tod von Paul, teilte der 41-Jährige ein altes Video auf seinem Instagram-Kanal, in dem er mit den Verstorbenen zu sehen ist. "Vielen Dank für die schönen Zeiten, die Erinnerungen und die große Liebe", lauten einige der emotionalen Worte, mit denen er die Aufnahmen kommentiert und führte seine Worte noch weiter aus: "Wir hatten so viele tolle Abenteuer zusammen. Ich weiß, dass du beim nächsten Erlebnis nicht mehr bei uns sein wirst, aber du wirst immer in unseren Herzen und Gedanken bei uns sein."

Die Tour-Pläne der Band waren wohl bereits im vollen Gange, bevor der tragische Verlust bekannt wurde. Doch S Club 7 will die Tour wohl dennoch durchführen. "[Die Mitglieder] sind alle der Meinung, dass es Pauls Wunsch gewesen wäre, mit der Tour fortzufahren", berichtete ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7 bei einer Pressekonferenz im November 2014

Instagram / msrachelstevens Die Band S Club 7 2023

Getty Images S Club 7 auf einem Event

