Das liebt Lukas Baltruschat am meisten an Chiara Fröhlich!

Lukas Baltruschat hat in Chiara Fröhlich (25) endlich die große Liebe gefunden! Der Reality-TV-Star wurde im Bachelorette-Finale 2022 ziemlich enttäuscht: Sharon Battiste (31) entschied sich nicht für ihn, sondern für Jan Hoffmann. Diese Erfahrung hat der Fitness-Coach inzwischen aber hinter sich gelassen und ist wieder verliebt: Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Chiara ist die neue Frau an Lukas' Seite. Aber was macht Chiara zu der Richtigen? Promiflash hat nachgefragt.

Im Promiflash-Interview verrät Lukas, welche Eigenschaften er an seiner Partnerin besonders schätzt. "Chiara ist eine lebensfrohe und starke Frau, die weiß, was sie will, und das hat mich vom ersten Moment an gecatcht. Wir können über alles sprechen und begegnen uns liebevoll mit Respekt und Verständnis", schwärmte er und fasste zusammen: "Ich schätze am meisten an ihr, dass wir ähnliche Werte und Prinzipien vertreten."

So richtig kennengelernt hätten sich Lukas und Chiara auf einem Event in Hamburg, davor hätten sie schon ein bisschen Kontakt über Instagram gehabt. Daraufhin habe es zwischen den beiden so richtig gefunkt: "Wir sind seit Anfang Oktober in einer Beziehung", gab der Sportler preis.

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat in einem Fotoautomaten

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Instagram / lukascharles_ Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

