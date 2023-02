Doch keine Panikattacken: Daran leidet Lisha wirklich!

Lisha weiß nun, was hinter ihren Symptomen steckt! In den vergangenen Monaten ging es der YouTuberin immer wieder schlecht. Die Frau von Lou wurde sogar in ein Krankenhaus eingeliefert, weil sie eine schlimme Panikattacke hatte. Von den Panikattacken wurde die TV-Bekanntheit in den darauffolgenden Wochen immer wieder heimgesucht, doch jetzt stellte sich heraus: Lishas Symptome haben eine ganz andere Ursache!

Lisha plante, sich in der Türkei ihre Zähne machen zu lassen. Doch vor dem Eingriff ging es dem Webstar wieder richtig schlecht. Die 36-Jährige hatte erneut das Gefühl, eine Panikattacke zu erleiden. Als es immer schlimmer wurde, fuhr sie erneut ins Krankenhaus, erzählte Lisha auf Instagram. Dort machten die Ärzte eine erstaunliche Entdeckung: Die Beschwerden der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin seien auf Gallensteine zurückzuführen.

Acht Gallensteine fanden die Mediziner bei Lisha. Doch warum wurde sie zuvor mit der Diagnose Panikattacke nach Hause geschickt? "Gallensteine sind bei einer so jungen Frau nicht gerade üblich", erklärte Dr. Specht gegenüber RTL. Auch seien die Symptome oft nicht eindeutig, sodass es durchaus zu Fehldiagnosen kommen kann.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de