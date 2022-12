Lisha offenbart: Ihre Panikattacke hatte auch etwas Gutes

Lisha lässt sich von ihrer Panikattacke nicht herunterziehen. Erst vor wenigen Tagen versetzte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihre Fans in große Sorge: Sie erzählte ihnen, dass sie eine schlimme Panikattacke hatte. Doch auch wenn sie sich wegen dieser sogar in ein Krankenhaus begeben musste, sieht sie etwas Positives darin. Lisha verriet nun, dass ihr die Panikattacke in vielerlei Hinsicht geholfen hat.

"Ich muss euch ehrlich sagen, dass die Panikattacken auch etwas Gutes haben", offenbarte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. So habe sie unter anderem Menschen aus ihrem Leben entfernt, die ihr nicht guttun. "Ich habe von vielem sehr viel Abstand gehalten, was ich auch beibehalten werde", stellte die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin klar. Die Panikattacken hätten ihr dabei geholfen, vieles zu überdenken und so manches wieder mehr wertzuschätzen.

Diese Einstellung scheint dem Reality-TV-Star auch bei seiner erneuten Panikattacke geholfen zu haben. Denn wie Lisha erzählte, habe sie erst am Samstag erneut damit zu kämpfen gehabt. "Wir haben um circa 15 Uhr Kaffee getrunken, Lou und ich, und auf einmal fing das einfach wieder an, dass sich alles zugeschnürt hat", erinnerte sich die Netz-Bekanntheit. Doch sie versicherte ihren Fans, dass sie dieses Mal viel besser damit habe umgehen können.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Krankenhaus

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im November 2022

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, YouTuberin

