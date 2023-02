Nach der Hüft-OP: Sängerin Pink fiel es schwer, abzunehmen!

Pink (43) spricht offen über ihren Weg zur Wunschfigur! Die Sängerin hat 2021 und 2022 einiges durchgemacht: Sie verlor ihren Vater und dann musste sich ihr Mann Carey Hart (47) einer komplizierten Operation an der Halswirbelsäule unterziehen – wodurch sie sich eine Zeit lang alleine um die gemeinsamen Kinder und seine Pflege kümmern musste. Dann wurde die Musikerin auch noch selbst operiert: Nach einer Hüft- und doppelten Bandscheibenoperation war Pink lange nicht mobil. Dabei nahm die 43-Jährige einige Kilos zu, die sie nur sehr schwer wieder loswurde!

Das enthüllte sie jetzt im Interview mit Women’s Health: "Ich konnte einfach ums Verrecken nicht abnehmen. Ich trainierte drei Stunden am Tag, ernährte mich gesund, aber mein Stoffwechsel war ein Blindgänger – ich konnte nichts in Gang bringen", erinnert sich Pink. Am Ende habe es ihr geholfen, sich erst einmal mit ihrem psychischen Ballast auseinanderzusetzen: "Ich war damals vermutlich ein bisschen depressiv." Heute sei sie rundum glücklich mit ihrem Body.

Wie wohl Pink sich wieder in ihrem Körper fühlt, stellte sie Ende 2022 auch bei den American Music Awards zur Schau. Hier trug die Künstlerin Hotpants, Netzstrumpfhosen und ein tief ausgeschnittenes Tanktop zu einer College-Jacke – und zeigte damit insgesamt viel Haut!

