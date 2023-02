"Sehr einsam": Heidi Klum blickt auf Ehe mit Seal zurück!

Wie war die Ehe von Heidi Klum (49) und Seal (59)? Die GNTM-Chefjurorin ist mittlerweile bereits seit fast vier Jahren mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (33) verheiratet. Davor war sie allerdings schon zweimal den Bund der Ehe eingegangen. Nach der Scheidung von Star-Friseur Ric Pipino gab die Beauty 2005 dem Sänger Seal das Jawort. Mit dem Briten bekam das Model drei leibliche Kinder. Nun offenbarte Heidi, dass sie sich während ihrer Beziehung mit Seal oft allein gefühlt habe.

Im Interview mit dem italienischen Frauenmagazin "F" sprach die 49-Jährige über ihre verflossenen Männer. "Ich hatte zwei, vielleicht drei wichtige Begegnungen, aber ich fühlte mich auch sehr einsam", gab sie preis. Besonders Seal sei "der klassische Vater" gewesen. Er habe morgens das Haus verlassen und sei abends zurückgekehrt. Was dazu geführt habe, dass Heidi oft auf sich gestellt war: "Ich musste meine Kinder erziehen, indem ich mich auf mein Organisationstalent und ihre Fähigkeit, sich an verschiedene Arbeitssituationen anzupassen, verließ."

Heidi habe aber an eine ewige Liebe mit dem "Kiss From A Rose"-Interpreten geglaubt. Zu Gast bei "The Today Show" hatte die Vierfachmama eingeräumt: "Es ist nie einfach, wenn man sich trennt. Wenn du Kinder hast und verheiratet bist, hoffst du, dass es für immer hält." Vor dem Traualtar habe sie eine Trennung nie in Erwägung gezogen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Seal und Heidi Klum im Februar 2009 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de