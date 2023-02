Sharon Stone trauert öffentlich um ihren verstorbenen Bruder

Sharon Stone (64) meldet sich mit emotionalen Worten im Netz. Am Montag kamen traurige Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Die Schauspielerin muss den Tod ihres Bruders Patrick verkraften. Das enge Familienmitglied der "Casino"-Darstellerin hatte an einer Erkrankung des Herzens gelitten, die schließlich zu einem plötzlichen Herzversagen führte. Bislang war es ruhig um den Filmstar. Nun trauert Sharon öffentlich um ihren geliebten Bruder.

Via Instagram teilt Sharon ein Video, in dem sie sich erstmals zu dem Tod von Patrick äußert. Sichtlich gerührt bestätigt die 64-Jährige das Ableben ihres Bruders und richtet einige emotionale Worte an ihre Follower: "Wir als Familie danken euch für eure Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Trauerphase", wimmert Sharon in dem Clip, während ihr immer wieder Tränen über die Wangen laufen.

In ihrem Beitrag bestätigt Sharon auch, dass Patrick der Vater von River war – ihr Neffe, der 2021 im Alter von nicht einmal einem Jahr an Organversagen verstorben war. "Wir mussten enorme Verluste in unserer Familie verkraften", erzählt sie in ihrem Beitrag weiter und erinnert sich dabei an ihren verstorbenen Bruder und dessen Sohn.

Sharon Stone, Februar 2023

Sharon Stone beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

Sharon Stone im Dezember 2022 in Jeddah

