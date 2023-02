Sharon Stones Bruder Patrick stirbt im Alter von 57 Jahren!

Sharon Stone (64) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seit mehr als 40 Jahren steht die Schauspielerin nun schon vor der Kamera. Im Laufe ihrer Karriere musste sie allerdings immer wieder von geliebten Menschen Abschied nehmen. So verstarb vor zwei Jahren beispielsweise ihr Neffe River an Organversagen. Nun gibt es erneut tragische Neuigkeiten aus Sharons Familie: Ihr Bruder Patrick ist im Alter von 57 Jahren verstorben.

Wie TMZ nun berichtete, sei Patrick am vergangenen Sonntagmorgen in Pennsylvania überraschend verstorben. Als Todesursache gab ein Sprecher der Gerichtsmedizin gegenüber dem Magazin an, dass Sharons Bruder an einer Erkrankung des Herzens gelitten habe, die schließlich zu einem plötzlichen Herzversagen geführt habe. Es sei allerdings unklar, ob er zu diesem Zeitpunkt in medizinischer Betreuung oder im Krankenhaus gewesen sei.

Während sich Sharon bisher noch nicht öffentlich zum Tod ihres Bruders geäußert hat, brachte Patricks Ehefrau Tasha bereits ihre Trauer zum Ausdruck. "Mein Herz fühlt sich an, als wäre es mir aus der Brust gerissen worden. [...] Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, er war meine Welt", zeigte sie sich erschüttert. Sie fuhr fort, dass sie nicht wisse, wie ihr Leben ohne ihren Partner an ihrer Seite aussehen solle.

