Charles' Krönung: Werden Prinz Harry und Meghan dabei sein?

Bald ist es so weit: König Charles (74) wird gekrönt. Der Nachfolger von Queen (✝96) Elizabeth II. ist momentan aber eher durch die Skandal-Memoiren seines Sohnes Prinz Harry (38) in den Schlagzeilen. Dieser hatte sich zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) schon 2020 von seiner Familie abgewandt. Trotzdem soll das Paar eine Einladung zu dem Event bekommen. Aber ob Harry und Meghan zu der Krönung kommen werden, steht offenbar noch nicht fest!

Wie ein Palast-Insider Dailymail verriet, sei der 38-Jährige sich noch nicht sicher, ob er an der Krönungsfeier am 6. Mai 2023 teilnehmen wird. "Er wird nicht kommen, wenn er das Gefühl hat, dass die Atmosphäre so angespannt sein wird wie während des Platin-Jubiläums der Queen und der Beerdigung", meinte der Informant. Deshalb bestehe Harry auch auf ein klärendes Gespräch mit seinem Vater und Prinz William, bevor er nach Großbritannien reist.

König Charles wolle seinen Sohn trotz seiner enthüllenden Biografie gerne bei dem wichtigen Tag dabei haben. "Es ist so ein bedeutendes Ereignis für Charles und er möchte, dass sein Sohn bei der Krönung dabei ist, um sie zu erleben. Er würde Harry gerne wieder in der Familie haben", hatte eine Quelle zuvor People berichtet.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping The Color"-Parade 2018

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

MEGA König Charles III. im Januar 2023

