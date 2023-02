Ein Mann brach in Jennifer Coolidges Haus in Los Angeles ein

Sie war wohl sehr schockiert! Jennifer Coolidge feiert momentan wieder ein großes Comeback als Schauspielerin und ist beispielsweise in der erfolgreichen Comedy-Serie "The White Lotus" zu sehen. Die Film-Darstellerin ist aber vor allem auch durch ihr Mitwirken in "American Pie" und "Natürlich Blond" bekannt. Jobtechnisch auf einem neuen Hoch, hat sie privat wohl jedoch eine nicht ganz so angenehme Zeit: Ein Mann brach in ihr Haus in Los Angeles ein!

Wie TMZ berichtete, habe die 61-Jährige den Vorfall im vergangenen Monat der kalifornischen Polizei gemeldet. Sie habe die unbekannte Person beim Anschauen der Videos ihrer Sicherheitskamera entdeckt. Weiter hieß es, der Mann habe vergeblich versucht, Jennifers Sicherheitstor zu öffnen – deshalb sei er dann kurzerhand über das Tor geklettert. Bisher sei die kriminelle Person noch nicht aufgefunden worden.

Wie bereits seit 2020 bekannt ist, soll die "Natürlich Blond"-Reihe mit einem dritten Teil fortgesetzt werden. Genaue Details dazu sind noch nicht bekannt, doch es soll feststehen, dass neben Reese Witherspoon (46) auch Jennifer wieder für den Film auf die Leinwand zurückkehren wird.

Anzeige

Getty Images Jennifer Coolidge bei den Emmy Awards 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Coolidge, November 2021

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Natürlich Blond 2" im Jahr 2003

Anzeige

Habt ihr Jennifer im Rahmen ihrer Red-Carpet-Auftritte angemerkt, dass sie privat in Sorge war? Ja, schon ein wenig... Nein, ehrlich gesagt gar nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de