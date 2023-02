Langersehnte Fortsetzung: Alle Infos zu "Natürlich Blond 3"

Die "Natürlich Blond"-Fans warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung! 2001 begeisterte der Kultfilm die Zuschauer, zwei Jahre später folgte dann der zweite Teil. Im Mai 2020 wurde verkündet, dass die Filmreihe "Natürlich Blond" um einen weiteren Teil verlängert wird! Reese Witherspoon (46) wird also erneut in die Rolle der Elle Woods schlüpfen und für Gerechtigkeit kämpfen. Doch wer wird noch für "Natürlich Blond 3" ans Set zurückkehren?

Das verriet jetzt Hollywood Life: Neben der 46-Jährigen soll auch Jennifer Coolidge alias Paulette zurückkehren! "Es gibt kein 'Natürlich Blond 3' ohne Jennifer Coolidge", erklärte Reese bereits. Da Elle und Emmett in "Natürlich Blond 2" geheiratet haben, können Fans auch damit rechnen, dass Luke Wilson (51) im dritten Teil auftauchen wird. Leider ist der Hund, der Elles geliebten Chihuahua Bruiser Woods spielte, 2016 verstorben. "Mit traurigem Herzen muss ich alle 'Natürlich Blond'-Fans wissen lassen, dass Bruiser Woods gestern verstorben ist. [...] Ich werde nie all die Tage vergessen, die wir zusammen verbracht haben", teilte Reese damals auf Facebook mit.

Worum es genau im dritten Teil des Kultfilms gehen wird, ist bis dato nicht bekannt. "Elle Woods ist so eine ikonische Figur und so beliebt. Wir wissen, wie Elle war, als sie 21, 22 Jahre alt war. Aber was ist, wenn sie 42 ist? Diese Figur, die so unschuldig und mädchenhaft ist – wer ist sie, wenn sie mit Erwachsenen-Problemen zu kämpfen hat und eine erwachsene Frau ist?", teasierte bereits die Drehbuchautorin Mindy Kaling (43) gegenüber Elle an.

Getty Images Die Besetzung von "Natürlich blond 2" bei der Filmpremiere im Juni 2003

United Archives GmbH / ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond"

Getty Images Mindy Kaling bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

