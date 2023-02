Hölle: So heftig wird Teil zwei der vierten "You"-Staffel!

Die Fans müssen sich auf ein packendes Finale einstellen! Vor wenigen Tagen brachte Netflix die langersehnte vierte Staffel der packenden Thriller-Serie You um Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (36), raus. Jedoch können die Zuschauer die Staffel nicht direkt fertig schauen, sondern müssen bis zum 8. März auf den zweiten Teil warten. Werden dann alle Fragen geklärt? Der Trailer beweist zumindest: Für Joe Goldberg wird es die blutige Hölle...

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was im zweiten Teil passiert, sollte besser nicht weiterlesen!

Nachdem Joe selbst Opfer von Stalking wird, versucht er im zweiten Teil herauszufinden, was der geheimnisvolle Rhys (Ed Speleers) für ein Spiel treibt. Angeblich sucht er in Joe einen Freund, dem er all seine dunklen Geheimnisse anvertrauen kann – doch irgendwie hat die Hauptfigur da so ihre Zweifel. Ehe er sich verzieht, gerät er in einen Strudel aus Lügen, Intrigen, Sex und Mord. Zudem wird deutlich, dass Joe mehr und mehr die Kontrolle über sein Spiel verliert. Wer bedroht ihn? Am Ende des Teasers kommt jedoch erst die faustdicke Überraschung: Love Quinn (Victoria Pedretti, 27), Joes Frau, die er eigentlich umgebracht hatte, ist offenbar am Leben – steckt sie etwa hinter allem?

Die vierte Staffel von "You" legte im Übrigen einen großartigen Start hin. Seit seiner Veröffentlichung wurde der Netflix-Hit bereits über 92,1 Millionen Mal angesehen. In 90 Ländern ist der erste Teil der vierten Fortsetzung derzeit unter den Top Ten des Streaming-Giganten.

Courtesy of Netflix Ed Speleers und Penn Badgley in "You"

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Victoria Pedretti als Love Quinn in "You"

Netflix Penn Badgley als Joe Goldberg in "You"

