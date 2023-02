Keine Trennung: Nicole Scherzinger und Thom genießen Date

An diesen Gerüchten war wohl nichts dran. Zuletzt machten Behauptungen die Runde, dass Nicole Scherzinger (44) und ihr Partner Thom Evans (37) sich getrennt hätten, nachdem ein vermeintlicher Augenzeuge ein tränenreiches Gespräch belauscht haben will. Doch die Sängerin dementierte das bereits und machte sich über die angebliche Trennung lustig. Nun bewiesen Nicole und Thom am Valentinstag, dass bei ihnen alles super ist.

Auf Instagram nahm Nicole die Fans auf den Valentinstagsausflug mit ihrem Liebsten mit – von Krise keine Spur. Sie teilte einige Bilder vom Strandurlaub in Malibu: Unter anderem veranstalteten die beiden ein romantisches Picknick am Meer und die Pussycat Dolls-Frontfrau gönnte sich ein entspannendes Bad. Außerdem postete sie einen Valentinstagsgruß, auf dem Thom und sie mit einem großen weißen Teddy posieren: "Alles Gute zum Valentinstag von mir und meinem Herz".

Ganz überzeugt sind die Fans aber trotz der Beiträge nicht – immerhin sieht man Thom in den Urlaubsvideos nicht. "Ist das Bild nicht vom letzten Jahr?", "Wieso zeigst du dich nicht mit ihm am Strand?" sowie "Sie hat sich nie gescheut, die beiden zusammen zu posten, und wenn er dabei wäre, würde das offensichtlich sein", waren nur einige der zweifelnden Kommentare.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Februar 2023

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Malibu-Urlaub, Februar 2023

